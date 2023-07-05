Также подорожали и другие виды мяса.

За июнь цены на свинину в украинских сетях розничной торговли выросли в среднем на 3,4 грн/кг (+1,7%).

Как свидетельствуют итоги мониторинга цен супермаркетов от аналитиков Ассоциации "Свиноводы Украины", в начале месяца килограмм охлажденной свинины стоил 202,7 грн/кг, в конце июня его цена выросла до 206,07 грн/кг. А средний показатель за июнь составил 204,6 грн/кг, что на 1% выше его майского уровня.

Эксперты отмечают, что заметнее всего подорожала тазобедренная часть, цена которой в конце месяца составляла 192,15 грн/кг, что на 4,6% (8,4 грн/кг) выше, чем в его начале. Кроме этого, на 5,3 грн/кг (2,1%) выросла цена ошейка, составив 255,9 грн/кг в конце месяца.

Видео дня

При этом, и цены, и темпы прироста других премиальных частей (вырезка, корейка, стейк) заметно ниже.

Аналитики добавили, что цены выросли и на другие виды мяса. "В течение июня средняя цена говядины выросла на 3,6%, куриные грудинка и окорок добавили 1,2% и 2,2%, соответственно, цена индюшатины выросла на 1,5% в среднем", - говорится в сообщении.

Цены на продукты в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в мае эксперты предупреждали, что шашлык украинцам обойдется в среднем на 45% дороже, чем в прошлом году. Тогда отмечалось, что цены выросли почти на все виды мяса. Больше всего подскочила стоимость свинины, меньше всего изменились цены на говядину.

В целом, с начала года и до июня существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

Вас также могут заинтересовать новости: