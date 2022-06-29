Это будет возможно в случае, если стороны конфликта достигнут договоренностей о вывозе украинского зерна морем.

Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться суда с украинским зерном.

Как сообщает Sky News об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, если стороны конфликта достигнут договоренностей о вывозе украинского зерна морем.

Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может заключаться в "разведке и наблюдении за безопасностью". При этом он отметил, что вероятность отправления британских военных кораблей к Черному морю не рассматривается.

"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, потому что это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.

Напомним, что по последним данным, Россия вывезла не менее 400 тысяч тонн украинского зерна.

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