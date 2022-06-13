Судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы шло через Балтийское море.

Первое судно с украинской кукурузой прибыло в порт на северо-западе Испании. Корабль шел через Балтийское море

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что первая партия украинской кукурузы составила судно 18 тысяч тонн.

"Это первая партия украинского зерна, которая достигла северо-запада Испании по морю, используя новый морской маршрут, открытый в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом портов Украины на Черном море с начала войны", - заявили производители кормов для животных Agafac.

По словам директора компании Бруно Биде, Agafac обычно импортирует 40% кукурузы из Украины ежегодно с января по июнь общим объемом в 1 миллион тонн кукурузы.

Отмечается, что кукуруза выехала из западной Украины в грузовиках в Польшу и Румынию, после чего зерно погрузили на корабль в польском порту Свиноуйсьце в Балтийском море.

Блокада украинских портов - что известно

Украина не может экспортировать аграрную продукцию из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

В частности, в Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко связал вопрос об открытии российской стороной доступа к портам в Украине с возможностью снятия санкций с российского экспорта, введенных Западом.

При этом в ООН заявили, что если Одесский порт не будет разблокирован, это усугубит продовольственный кризис. Если ситуация не разрешится, то количество людей на грани голодной смерти достигнет 323 миллионов человек.

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