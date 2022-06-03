В последние годы продовольственные проблемы в мире лишь усугубились.

Продолжение войны России против Украины может вызвать массовый голод в мире - на грани голодной смерти окажутся около 323 млн человек.

Об этом сообщил руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в Twitter.

По его словам, в последние годы продовольственные проблемы в мире лишь усугубились. Причиной стали пандемия коронавирус, увеличение расходов и, конечно, война в Украине, которая является мировым поставщиком продовольствия.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами для глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост расходов толкнули 276 млн человек на грань голодной смерти. Если война в Украине не завершится в ближайшее время, это количество может вырасти до 323 млн человек", - говорится в сообщении.

Ранее в ООН сообщили, что кризис из-за войны в Украине может привести к дефолта более 70 стран.

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