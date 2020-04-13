Пасхальная корзина-2020: во сколько украинцам из разных областей обойдется праздник

Продуктовая корзина к Пасхе дороже всего обойдется киевлянам, дешевле всего – жителям Тернопольской области. В Киеве за традиционные продукты на Пасху - мясо, сыры, яйца, кулич, сливочное масло, овощи и вино - придется заплатить 876 грн.

Продуктовая корзина к Пасхе в этом году дороже всего традиционно обойдется киевлянам, дешевле всего – жителям Тернопольской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на директора Юрия Лупенко.

Согласно сообщению, в этом году полноценный праздничный набор из традиционных мясных продуктов, сыров, яиц, кулича, сливочного масла, а также помидоров, огурцов, яблок и красного вина в среднем по Украине будет стоить 801 грн.

"Уже пятый год подряд самая дешевая пасхальная корзина будет в Тернопольской области - 683 грн, а самая дорогая - 876 грн - в Киеве. Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина", - приводятся в сообщении слова эксперта.

По его словам, в западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле всего пасхальная корзина будет в Волынской (713 грн), Ривненской (716 грн), Черновицкой области (725 грн), на Закарпатье (726 грн) и во Львовской области (727 грн). Самой дорогой в регионе она будет в Ивано-Франковской области (771 грн).

В центре Украины наиболее дешево продукты к Пасхе обойдутся на Кировоградщине - 696 грн. Немного больше придется заплатить на Сумщине (716 грн), в Хмельницкой и Житомирской областях (по 718 грн), на Черниговщине и Винничине (по 725 грн).

На Полтавщине пасхальная корзина обойдется в 734 грн, в Киевской области - 748 грн, в Черкасской - 770 грн.

Стоимость пасхальной корзины на востоке будет колебаться в пределах 713-812 грн. В Запорожской области она обойдется в 713 грн, в Днепропетровской - 729 грн, в Донецкой - 770 грн, а в Луганской области - 778 грн. Самым дорогим в регионе будет продуктовый набор в Харьковской области – 812 грн, что выше среднего по стране.

Стоимость продуктов к Пасхе на Николаевщине составит 749 грн. Жителям других южных областей - Одесской и Херсонской - придется заплатить по 773 грн.

Как сообщал УНИАН, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что непредсказуемого скачка цен на продукты перед Пасхой в этом году не будет, а с начала апреля цены на продукты питания не росли.