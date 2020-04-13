Министр экономики спрогнозировал, будет ли скачок цен на продукты перед Пасхой

Также в министерстве уверяют, что в Украине не будет дефицита пшеницы и хлеба.

Непредсказуемого скачка цен на продукты перед праздником Пасхи в этом году не будет, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

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Отмечается, что подорожание продуктов, которое наблюдалось три недели назад, удалось остановить и что за последние 10 дней цены на продукты питания не росли.

"Традиционно перед Пасхой наблюдается подорожание цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет", - приводятся в сообщении слова Петрашко.

По его словам, подорожание продуктов в марте объясняется тремя причинами - сезонным характером роста цен перед Пасхой, девальвацией валюты и спекуляциями на фоне карантина.

При этом дефицит пшеницы и хлеба на фоне карантина и распространения коронавируса в Украине не прогнозируется.

"Обеспеченность пшеницей и хлебом - важный вопрос, который беспокоит украинцев. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - цитирует пресс-служба Петрашко.

Отмечается, что министерство осуществляет ежедневный мониторинг цен на продукты, а также ведет диалог с производителями, дистрибьюторами и магазинами.

"Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильная и контролируемая", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля украинские сети супермаркетов начали снижать наценку на продукты первой необходимости.

Ранее Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. После этого АМКУ открыл расследования об антиконкурентных действиях украинских торговых сетей.