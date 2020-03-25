На Киевщине решили не запрещать работу оптовых рынков

Разрешено продавать ветеринарные препараты, корм для животных, пестициды, агрохимикаты, семена и садовый материал.

Работу оптовых рынков в Киевской области не будут запрещать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По словам Володина, в области закрыты все 74 рынка, кроме оптовых.

"Поскольку это прежде всего продовольственная безопасность, мы не будем запрещать работу оптовых рынков. Единственное уточнение - на этих рынках должны быть обеспечены санитарные правила безопасности, соответственно, работники должны быть обеспечены масками, и там должна обязательно проводиться дезинфекция", - пояснил он.

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И.о. председателя ОГА уточнил, что в области закрыты 178 гостиниц и хостелов, 619 заведений питания, 784 торговых заведения.

"Ветеринарные препараты, корма для животных, пестициды, агрохимикаты, семена и посадочный материал будет разрешено продавать при условии соблюдения определенных правил, санитарных требований и требований карантина. Это связано с тем, что у нас сейчас весенний период, и фермеры и сельскохозяйственные предприятия должны иметь возможность обеспечить посадку урожая", - подчеркнул Володин.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут возобновить работу продовольственных рынков во время карантина. Такой вариант не исключили в Минэкономразвития.