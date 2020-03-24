В Украине могут возобновить работу продовольственных рынков во время карантина

Минэкономики считает, что нужно возобновить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поддерживает возобновление работы продовольственных рынков во время карантина, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Тараса Высоцкого.

Кроме того, согласно сообщению, предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности во время карантина продолжат работать.

"Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться", - цитирует пресс-служба Высоцкого.

Также министерство разработает и обсудит с профильными ассоциациями инструкции для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий о том, как действовать в случае выявления заболевших коронавирусом сотрудников.

"Мы разрабатываем идею временного введения на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также надо производить продукты питания и т.д.", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала разрешить работу ветеринарных клиник, аптек и зоомагазинов на время карантина.

Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания (за исключением открытых продовольственных рынков), топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.