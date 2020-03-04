Аграрии просят снять Сытника с должности главы НАБУ из-за давления на их бизнес

На митинг вышли более 1500 работников аграрного холдинга "Укрлендфарминг".

Более 1500 аграриев вышли на митинг к Верховной Раде с требованиями уволить с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, которого обвиняют в давлении на свой бизнес и угрозе срыва посевной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие сотрудники аграрного холдинга «Укрлендфарминг» скандируют лозунги «Сытник – вирус, уничтожающий страну» и считают, что НАБУ не должен возглавлять чиновник, официально занесенный в реестр коррупционеров.

«Сегодня мы призываем президента закончить дело, которая Верховная Рада уже начала – увольнение коррупционера Сытника. Услышьте нас! Компания, которая за последние три года заплатила 8 миллиардов налогов в бюджет, и которая дает работу на селе 27 тысячам людей, не должна быть уничтожена нездоровыми амбициями одного человека», – прокомментировала событие операционный директор «Укрлендфарминга» Галина Ковток.

Аграрии надеются, что поскольку сегодня депутаты рассматривают вопрос увольнения ряда министров и руководителей правоохранительных органов, они вынесут решение и в отношении Сытника, постановление за отставку которого в Раде уже собрало 216 подписей.

«Сытник злоупотребляет своим служебным положением, и в силу своих личных претензий к нашему собственнику терроризирует сотрудников, угрожает им увольнением, из-за чего они здесь протестуют. НАБУ без процессуальных документов, нарушая законодательство, ежедневно проводит допросы сотрудников «Укрлендфарминга» и пытается вытащить конфиденциальную информацию о деле, к которому эти люди не причастны», – рассказал директор предприятия «Авангард» Василий Марчук.

«Скоро посевная, и сейчас мы должны быть на работе, но стоим здесь. Все, чего мы добиваемся, чтобы нас оставили в покое. Нам хорошо работать здесь, и мы не хотим из-за потери рабочих мест эмигрировать на заработки в Польшу», – сказал присутствующий на митинге работник одного из предприятий «Укрлендфарминга» в Полтавской области (ТОВ «Агрокрай»).

Это уже третий митинг с начала текущего года – ранее сотрудники «Укрлендфарминга» передали свои требования с 30 тысячами подписей президенту Украины и членам Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, против владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка НАБУ открыло производства, в рамках которых без санкции суда начало допросы 10 тысяч работников предприятия. Директора НАБУ Артема Сытника обвиняют в личной мести владельцу агрохолдинга из-за того, что главным свидетелем стороны обвинения в суде над Сытником, где его признали виновным в коррупции, был советник сестры Бахматюка.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема – 500 тысяч га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа «Авангард», компании которой специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 миллиардов яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.