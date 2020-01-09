Украина экспортировала почти 32 миллиона тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил почти 15 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 9 января экспортировали 31,7 миллиона тонн зерна, что на 6,9 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт почти 15 миллионов тонн, ячменя - 3,6 миллиона тонн, кукурузы - 12,8 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 10 декабря собрали рекордный урожай зерновых - 75,2 миллиона тонн, превысив на 1,2 миллиона тонн прогноз министерства на 2019 год.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.