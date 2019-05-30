Китай готов упростить требования для экспорта ячменя из Украины

В частности, предлагается отменить требование о проведении осмотра свободных от вредителей площадей, введенное ранее из-за выявления в Украине карантинного организма карликовой головни.

Китайская Народная Республика готова пересмотреть фитосанитарные требования на экспорт ячменя из Украины и отменить требование относительно проведения осмотра свободных от вредителей площадей, введенное ранее из-за выявления в Украине карантинного организма карликовой головни, что позволит упростить экспорт ячменя в Китай.

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Об этом сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА) на своей странице в Facebook по итогам встречи представителей ассоциации и Посольства Китайской Народной Республики.

В сообщении сказано, что в связи с отсутствием выявления карликовой головни (Tilletia Controversa) на территории Украины, УЗА предложила пересмотреть действующий фитосанитарный протокол между странами и отменить требование о проведении осмотра свободных от вредителей участков, которое было введено ранее в связи с выявлением карликовой головни на территории Украины.

Таким образом, отметили в ассоциации, будет проводиться осмотр зерна на предмет выявления вредителей или болезней, а не полей, что упростит процедуру экспорта ячменя в Китай.

"Представители Посольства КНР приветствуют такую инициативу и готовы способствовать пересмотру фитосанитарного протокола, если украинская сторона обратится к китайской стороне с подобной инициативой", - подчеркнули в УЗА.

В пресс-службе добавили, что представители Посольства КНР в Украине приветствуют инициативу УЗА о расширении перечня культур, которые разрешается экспортировать в Китай, в частности, о включении в него пшеницы, льна, гороха и фасоли.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.