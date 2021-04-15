Обновленный зоопарк в Харькове планируют открыть в конце лета 2021 года - ко Дню города, который приходится на 23 августа.

После длительного обновления продолжительностью почти 5 лет в Харькове собираются открыть один из старейших украинских зоопарков.

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Как говорится в сюжете ТСН, за это время там появились новые постояльцы. К примеру, пара орангутанов, которые в Харьков перебрались из Франции два года назад. Новые лица они встречают с любопытством. Пока же, чтобы развлечь энергичных обезьян, для них смастерили головоломку с вкусным вознаграждением и прочие развлечения.

Также к новому открытому вольеру привыкают пара индийских слонов. Чтобы они быстрее адаптировались к новому дому, их поощряют лакомством.

Отмечается, что в обновленном зоопарке уже не будет зарешеченных вольеров - их заменят стеклянные и электрические ограждения, а на слонов, к примеру, посетители смогут посмотреть с эстакады. Говорят, идеи подсматривали в ведущих европейских зоопарках.

Обновленный зоопарк в Харькове планируют открыть в конце лета 2021 года - ко Дню города, который приходится на 23 августа.

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Автор: Марина Григоренко