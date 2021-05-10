На юго-западе Лондона четырехметровый кит заплыл на мель реки Темза и застрял на катках для шлюпок. Его вызволяли четыре часа.
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Инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 мая, в Ричмондском шлюзе.
Пожарные команды и морские водолазы-спасатели в течение нескольких часов пытались спустить кита с катка на воду. После этого его удалось транспортировать в безопасное место.
По предварительным данным, у животного есть некоторые повреждения. Оценкой его состояния займется ветеринар. После этого будет принято решение об освобождении кита на волю.
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