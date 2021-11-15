Зоопарк остается открытым для посетителей и продолжит принимать их с учетом санитарных требований.

В США три снежных барса умерли в детском зоопарке города Линкольн от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

В этом же зоопарке коронавирусом заболели два суматранских тигра, однако их удалось спасти от летального исхода.

Сообщается, что зоопарк остается открытым для посетителей и продолжит принимать их с учетом санитарных требований.

Напомним, что снежный барс занесен в Красную Книгу всех 12 стран Азии, где в горах обитают эти красивые представители семейства кошачьих: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Киргизии, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Бутане. Животное имеет статус редкого или исчезающего вида.

Коронавирус у животных: что известно

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года в России подтвердили первый случай заражения домашней кошки коронавирусом. Летом того же года COVID-19 впервые в Британии подтвердили у домашней кошки. Вероятно, животное заразилось от своих хозяев.

В Дании в начале ноября 2020-го обнаружили несколько сотен случаев передачи коронавируса от норок людям. Власти страны решили уничтожить местных норок из-за мутации коронавируса, которую нашли у животных.

Датские фермеры вынуждены были убить сразу более 10 миллионов норок, которых выращивали ради меха. Однако ученые выяснили, что коронавирусом инфицированы норки не только в Дании, но и в других странах мира.

В декабре коронавирус обнаружили у четырех львов из зоопарка Барселоны. Животных протестировали после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы.

В феврале 2021-го в Латвии нашли собаку с антителами против SARS-CoV-2. А в апреле положительный результат теста на COVID-19 дали выдры из океанариума Джорджии.

Автор: Олег Давыгора