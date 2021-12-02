В планах было высадить 40 млн деревьев.

Население Украины высадило за осень почти 58 млн деревьев, что на 18 млн штук больше, чем те показатели, которые были запланированы в рамках программы "Зеленая страна".

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец сообщил, что в планах было высадить осенью 40 млн деревьев, однако благодаря благоприятным погодным условиям объем посадки удалось увеличить.

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"Главным лидером является Житомирская область, которая высадила более 14 млн деревьев", - отметил Болоховец.

Также значительный объем высадки деревьев есть в Киевской, Волынской, Львовской, Луганской и Запорожской областях.

Председатель Гослесагентства подчеркнул, что высадка деревьев должна стать национальным трендом и к этой акции стоит привлечь как можно больше граждан.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине. По этой программе в ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.

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Автор: Алёна Кириченко