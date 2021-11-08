Меньше всего деревьев высажено в Херсонской и Николаевской областях.

Президентский указ о высадке 1 млрд деревьев с июня 2021 года уже выполнили на 3,53%, в целом высажено 35,74 млн деревьев.

Об этом свидетельствует информация, представленная на сайте госпрограммы "Зеленая страна".

Согласно обнародованным данным, регионы-лидерамы по залеснению - Житомирская область, где высажено 12,69 млн деревьев, а также Волынская (3,25 млн), Черниговская (2,27 млн), Львовская (2,24 млн), Киевская (2,07 млн) и Ривненская (1,98 млн) области.

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Меньше всего деревьев высажено в Херсонской и Николаевской областях – 19 тыс. и 46 тыс. деревьев соответственно.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине. Таким образом в Украине за 10 лет хотят увеличить общую площадь лесов на 1 млн га.

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Автор: Богдан Слуцкий