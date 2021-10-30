Сегодня по всей стране проходит общенациональная толока "Создаем леса вместе". Только за один день украинцы высадили около 3 миллионов древесных растений.

Масштабная высадка деревьев проходит в рамках программы Президента "Зеленая страна". Программа предусматривает высадку 1 миллиарда деревьев за три года и увеличение площади лесов на 1 миллион гектаров за 10 лет.

Толока прошла в сотрудничестве с Акцией "Высадка деревьев одним миллионом людей за 1 сутки" в рамках глобального проекта Greening of the Planet.

"Украина на самом высоком политическом уровне уже присоединилась к Европейскому Зеленому Курсу и пообещала синхронизировать свои политики с его целями. Для этого мы должны реализовать немало инициатив. В их числе и создание новых лесов. Ведь это является не только мощным средством борьбы с изменением климата, но и предотвращает деградацию почв, загрязнение и обмеление рек, опустынивание, способствует сохранению биоразнообразия. Очень важно, чтобы леса создавались в правильном месте и с помощью правильных видов деревьев - сегодня мы сажаем на Полесье, где лес изначально должен быть, и сажаем местные виды деревьев, которые лучше адаптированы к местным условиям", - подчеркнул Роман Абрамовский.

Сегодня Министр вместе с Председателем Гослесагентства Юрием Болоховцем высаживали лес на территории ГП "Радомышльское лесоохотничье хозяйство".

Главный драйвер реализации экологической инициативы – Государственное агентство лесных ресурсов, которому принадлежит 73% лесов Украины. Этой осенью лесоводы высадят по меньшей мере 32 миллиона сеянцев (этой весной уже высажено около 200 миллионов деревьев, но эти показатели не будут включать в статистику, поскольку подписание Указа Президента состоялось после окончания весенней лесокультурной кампании). В 2022 году в рамках программы "Зеленая страна" высадят 300,732 млн сеянцев. В 2023 году – 330,786 млн древесных растений. А в 2024 году – 336,482 млн штук.

"Каждый год мы высаживаем молодой лес. Сегодня этот процесс стал мировым трендом. Евросоюз, например, к 2030 году планирует высадить 3 миллиарда деревьев. "Зеленая страна" – это очень амбициозный, но вполне реальный проект. Сейчас мы максимально увеличиваем свои мощности: строим современные семенно-селекционные центры, короба, теплицы, собираем урожай. Предлагаем всем приобщаться к высадке леса. Мы, лесоводы, покажем и научим, как правильно это сделать. Участвуйте в акции", - сказал Председатель Гослесагентства Юрий Болоховец.

Записаться на участие в акции можно на специальном сайте "Зеленая страна" (https://zelenakraina.gov.ua/). Высадка деревьев проходит по всей стране, нужно только выбрать удобную для себя локацию. Это совершенно бесплатно.

Также на этом сайте можно поучаствовать в благотворительной акции. Внесённые 50 гривен – это одно высаженное дерево в выбранной вами области. Лесники высадят лес бесплатно, все средства сразу идут в пользу подопечных фонда "Таблеточки", который уже 10 лет помогает онкобольным детям и их семьям.

Осенняя лесокультурная кампания проходит с начала октября до конца ноября. Следует отметить, что наиболее оптимальными сроками для высадки леса являются весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии и состоянии пониженной активности физиологических процессов.

Во всех природно-климатических зонах Украины наиболее благоприятным временем для этого является период ранней весны, после того как растает снег.

Осенью создание леса проводится на лесокультурных площадках, где весенняя посадка была невозможна из-за временного подтопления, ранней засухи, пылевых бурь и т.д., а также на площадках сплошных срубов текущего года, которые очищены от остатков.

Весенняя посадка всегда считалась более благоприятной чем осенняя, ведь в почве содержится достаточно влаги, поэтому и приживаемость лесокультур выше.

Приглашаем каждого присоединиться к высадке и создавать леса вместе!

Автор: Иван Бойко