Каждый факт гибели животных будет тщательно исследован.

В Одесской области правоохранители расследуют факты массовой гибели дельфинов из-за военной агрессии РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время семинара "Защита окружающей среды в условиях военного положения" сообщил руководитель Одесской экологической прокуратуры Владимир Францевич.

По его словам, сначала гибель дельфинов, которых выбрасывает на побережье, расследовали в рамках уголовного производства, которое расследует СБУ. Оно открыто по факту нарушения государственной границы военными РФ.

"Мы собирали информацию в рамках этого производства", – сказал Францевич, добавив, что сейчас зарегистрировано производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - экоцид.

Планируется, что эти дела будут объединены, а каждый факт гибели животных тщательно исследован.

В свою очередь, доктор биологических наук, сотрудник национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Іван Русев заявил, что ранее основной причиной гибели дельфинов были сетки браконьеров, но сейчас такие специфические следы на телах животных отсутствуют. Тем более, что определенная часть моря недоступна для рыболовства из-за военной агрессии РФ.

Ученый добавил, что нацпарк имеет в своем распоряжении 44 км морской акватории, но сейчас есть доступ только в 3 точках, это 5% от той территории, которую ученые могли изучать ранее.

На этой территории уже обнаружено около 30 погибших животных, ранее их было в 10 раз меньше. При том, что, как доказано учеными, выбрасывает на берег лишь 5% погибших животных.

"Очень обидно, что погибают "люди моря", как называют дельфинов", - подчеркнул Русев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец июля в Черном море, на территории нескольких стран, из-за военной агрессии РФ уже погибло не менее 5 тыс. дельфинов.