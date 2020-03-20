В Одесской области задержаны браконьеры со 150-килограммовой краснокнижной белугой (фото)

Пытаясь "отбить" улов с десятками килограммов черной икры, браконьер бросился с ножом на пограничника. Едва живую рыбу выпустили обратно в Дунай.

В Одесской области задержаны браконьеры, выловившие 150-килограммовую краснокнижную белугу, которая шла на нерест.

Как сообщил начальник пресс-службы Измаильского погранотряда Игорь Перегняк, лодку с двумя злоумышленниками обнаружили в Очаковском устье реки Дунай, недалеко от города Вилково Килийского района Одесской области.

«В ней лежала запутанная в сетях огромная белуга - длиной около 2 м и весом около 150 кг. Пытаясь скрыть рыбу, нарушители накрыли ее плащом от общевойскового защитного комплекта. На борт ее, очевидно, затягивали крюками, так как у нее были глубокие раны», - сообщил Перегняк.

По его словам, пограничники доставили задержанных вместе с лодкой и уловом на берег, где во время проверочных мероприятий один из браконьеров, вооружившись ножом, бросился на пограничника. Военнослужащий разоружил злоумышленника, и надел на него наручники.

О случившемся проинформирована полиция, сотрудникам которой передали задержанных.

По данным Перегняка, «едва живую» белугу выпустили обратно в Дунай. По оценке ихтиологов Дунайского биосферного заповедника, рыба была с икрой и шла на нерест.

«Белуга, которая идет на нерест, имеет икру - около 10-15% от собственного веса. Именно за этой икрой охотятся браконьеры. Ее стоимость на «черном рынке» - около 1 тыс. долларов за килограмм», - рассказал начальник пресс-службы.

Справка УНИАН. Белуга — род рыб семейства осетровых. Занесена в Красную книгу.

Нелегальное вылавливание, и варварское истребление, в основном из-за икры, – одна из главных опасностей, угрожающих осетровым.