Самка каракурта свила гнездо возле насоса на частном секторе.

Житель Одесской области похвастался неожиданной находкой - пауком-каракуртом, которого он нашел на своем участке.

Снимки опасного членистоногого Тарас Демидович из Измаила опубликовал на своей странице в Facebook.

"Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт - ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади", - пишет Демидович, призвав жителей частных домов соблюдать осторожность.

Такое жуткое соседство мужчину не испугало, и он поселил паука в террариум.

"Все закрыто, профессиональный террариум. Раньше там жили муравьи ... йцо очень сильно оберегает", - добавил Демидович.

Читайте такжеПауки с четырьмя челюстями: украинцев предупредили о ядовитых существах, которые прыгают и кусаются (фото)Впрочем, в комментариях под публикацией допустили, что на фотографиях может быть не каракурт, а другой паук из того же рода - Latrodectus lilianae. Опасность его яда неизвестна.

Стоит отметить, что 2-сантиметровые каракурты (их еще называют "черными вдовами") являются одними из опаснейших видов пауков. Преимущественно они распространены на юге Украины и на побережье Азовского моря.

Напомним, ранее в этом году 50-летнего жителя Днепра госпитализировали из-за укуса паука-каракурта.

Автор: Станислав Кожемякин