Морскую воду снова проверили на микробиологические и химические показатели.

На пляжах Одессы морская вода, которая была загрязнена из-за ливней, уже соответствует гигиеническим нормам.

Об этом 25 июня сообщили в горсовете со ссылкой на исследование специалистов государственного учреждения "Одесский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины".

"Проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны на текущей неделе в определенных контрольных точках Одессы. По результатам лабораторных исследований, морская вода соответствует санитарно-микробиологическим показателям во всех точках", - говорится в сообщении.

Как уточнили в вышеуказанном госучреждении, пробы отобраны на 22 пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус. Всего было отобрано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические и 50 - на санитарно-химические показатели.

Читайте такжеСтало черным: грязное море в Одессе напугало украинцев (видео)"Все исследованные пробы морской воды соответствовали гигиеническим требованиям", - заявили в областном центре.

Ливни и состояние моря в Одессе

Ранее экологи рекомендовали воздержаться от купания на одесском побережье в связи с тем, что во время ливней в акваторию городских пляжей попали поверхностные воды.

В регионе наблюдалась дождливая погода, а 12 июня в Одессе в результате сильного ливня за 15 минут выпало 28 миллиметров осадков и затопило улицы.

Кроме того, из-за сильных осадков Черное море в Одессе "зацвело" потенциально токсичными бактериями.

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Автор: Лариса Козовая