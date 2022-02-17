Из четырех птиц спасти удалось лишь двоих - остальные не отошли от наркоза.

Соколов сапсанов, которых в начале февраля изъяли в аэропорту "Борисполь", выпустили в небо.

Четырех усыпленных птиц с перемотанными скотчем лапами нашли в сумке, которую в багаж сдал иностранец, но сам в самолет не сел, говорится в сюжете ТСН.

Известно, что соколы должны были долететь до Катара. На Ближнем Востоке охота на этих птиц - довольно известная забава.

Пограничники передали соколов волонтерам в реабилитационный центр Киевской области.

Из четырех птиц спасти удалось лишь двоих - остальные не отошли от наркоза.

В небо птиц выпускали каждого по отдельности.

"Птица был выпущена на волю, возвращена в свою среду, это, конечно, удача и счастье, потому что дикое животное должно жить в дикой природе", - сказала основатель благотворительного фонда "Спасение диких животных" Наталья Попова.

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту "Борисполь" таможенники перехватили груз с живыми птицами, который пытались вывезти по поддельным документам.

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