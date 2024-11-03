Как предполагают специалисты, он прожил намного дольше, чем живут его сородичи в дикой природе.

В заповеднике дикой природы умер австралийский крокодил длиной 5,48 м, который удерживал мировой рекорд в книге Гиннесса как самый большой крокодил в неволе.

В заповеднике предполагают, что на момент смерти крокодилу по кличке Кассиус, было более 110 лет. Там отметили, что здоровье рептилии, которая весила больше тонны, ухудшалось с 15 октября, сообщила Marineland Melanesia Crocodile Habitat в Facebook.

"Он был очень стар и, как полагают, прожил дольше, чем дикий крокодил", — говорится в сообщении организации.

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Там отметили, что он жил в заповеднике с 1987 года.

Предыдущий рекорд самого большого крокодила, живущего в неволе пренадлежал филиппинскому крокодилу по кличке Лолонга, длина которого, по данным Гиннесса, составляла 6,17 м. Этот крокодил умер в 2013 году.

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Старейшим из известных крокодилов в мире является крокдил по кличке Генри. Ему около 123 лет. Только за последние несколько десятилетий он стал отцом тысяч потомков.

Рептилия достигает гигантских размеров - более 5 м от морды до хвоста и весит 700 кг.

"Считается, что Генри родился около 1900 года среди болот дельты Окаванго в Ботсване, согласно данным природоохранного центра Crocworld в Южной Африке, где он живет с 1985 года. По прибытии в Crocworld Генри спаривался по меньшей мере с 6 самками, что позволило его смотрителям подсчитать, что он стал отцом более 10 000 потомков менее чем за 40 лет", - рассказали в материале.

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