Животное достали из водоема мертвым, сообщили в полиции.

В Херсонской области на Арабатской стрелке из искусственного водоема достали найденного крокодила. Пока животное доставали, оно погибло.

Причину гибели крокодила должны установить ветеринары, сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретарь Главного управления Нацполиции на Херсонщине Татьяну Скубу.

По ее словам, никто не знает, как животное попало в водоем, и сколько времени там находилась.

Спикер добавила, что в полицию не сообщали о том, что крокодил исчез.

"Позвонили двое местных рыбаков, что в одном из водоемов на территории Арабатской Стрелки, увидели крокодила. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спасательная служба. Также приехали ветеринары, чтобы его достать", – заявила собеседница.

Крокодил был в водоеме, который появился на месте бывшего песчаного карьера.

Ранее сообщалось, что на Арабатской Стрелке в одном из водоемов нашли крокодила. В сафари парке сообщили, что на Стрелке есть выставка крокодилов. По предварительным данным, некий пляжный фотограф напился, потерял полутораметрового крокодила и исчез.

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Автор: Екатерина Присяжнюк