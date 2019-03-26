На Киевщине с 29 марта запретят ловить рыбу

Продолжительность запрета зависит от водоема.

В Киеве и Киевской области с 29 марта установлена нерестовая запрет.

Об этом сообщает Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области.

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«Нерест - это главный и самый важный период у рыбы. С целью охраны, сохранения и создания благоприятных условий для естественного воспроизводства водных биоресурсов с 29 марта 2019 года устанавливается нерестовый весенне-летний запрет», - говорится в сообщении.

Во всех водохранилищах и озерах с заливами, проливами запрет длится по 6 июня (включительно), во всех реках и их корневых водах - по 17 мая, в новосозданных водных объектах, а также в придаточной системе рек и иных водных объектах - по 26 июня.

В этот период запрещается передвижение плавсредств (лодок), промышленное рыболовство, осуществление подводной охоты, проведение дноуглубительных, взрывных и иных видов работ, добыча строительных материалов в местах массового нереста водных биоресурсов.

Разрешается любительское и спортивное рыболовство до 3 кг рыбы на одно лицо, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах.