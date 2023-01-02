Под угрозой находятся миллионы гектаров природных заповедников Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал сумму убытков, причиненных экологии нашей страны в результате полномасштабной войны России против Украины. Их оценивают в 35,3 миллиарда долларов.

Как сообщил глава Минобороны Украины в Twitter, под угрозой находятся миллионы гектаров природных заповедников.

"Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой миллионы гектаров природных заповедников. Статья 55 Первого протокола (Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов – ред.) запрещает вести войну против природной среды путем репрессий, но Россию это не волнует", – подчеркнул Резников.

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Убытки от вторжения РФ в Украину

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по состоянию на 1 июня 2022 года сумма ущерба, нанесенного украинской экономике, составила 350 миллиардов долларов. При этом до конца 2022 года убытки могли достичь 700 млрд долларов.

Кроме того, из-за войны убытки и недополученные доходы креативных индустрий составляют более 15 млрд долларов. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко подчеркнул, что в результате войны более 1,1 тыс. объектов культурной сферы повреждено или разрушено, из них более 500 - это памятники культурного наследия.

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