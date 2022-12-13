Премьер подчеркнул, что из-за войны страдают все секторы экономики.

Убытки, вызванные полномасштабной войной России против Украины, до конца 2022 года могут достичь 700 миллиардов долларов.

Как сообщает Укринформ, такое заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал во время выступления на форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже.

По словам Шмыгаля, по состоянию на 1 июня 2022 года сумма ущерба, нанесенного украинской экономике, составила 350 миллиардов долларов.

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"К концу года эта сумма, очевидно, удвоится. Мы понимаем это, поскольку разрушения продолжаются", – отметил он.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что из-за войны страдают все секторы экономики.

Война в Украине: убытки для экономики

В Украине за войну убытки и недополученные доходы креативных индустрий составляют более 15 млрд долларов. Как заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, в результате войны более 1,1 тыс. объектов культурной сферы повреждены или разрушены, из них более 500 - это памятники культурного наследия.

В то же время украинская молочная отрасль в результате полномасштабной войны РФ против Украины недополучила почти 1 млн тонн молока. Потери промышленного поголовья коров с начала российской агрессии, с 24 февраля, уже пересекли отметку в 50 тыс. коров.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа прямые убытки экономики Украины в результате повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляют 2,9 триллиона гривен ($108,3 млрд).

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