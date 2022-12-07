В Украине из-за войны убытки и недополученные доходы креативных индустрий составляют более 15 млрд долларов.
Как заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил на форуме "Креативная Украина: Сила устойчивости", в результате войны более 1,1 тыс. объектов культурной сферы повреждены или разрушены, из них более 500 - это памятники культурного наследия.
"С учетом войны потери и недополученные доходы составляют более 15 млрд долларов. Это чрезвычайно большая цифра. Падение задекларированных доходов - 63,3% в креативных индустриях. 53% задекларировали уменьшение занятости или оплаты труда и 20% находятся за рубежом", - сказал он.
Ситуация с экономикой Украины во время войны:
Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.
По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.
По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.
Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.
20 октября 2022 года Нацбанк изменил оценку падения ВВП.
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