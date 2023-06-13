В ближайшее время ожидается цветение водорослей, массовый мор рыбы и потеря биоресурсов.

В Одессе ученые рассказали о печальной перспективе, которую ожидают в ближайшем будущем вследствие подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Как сообщил на брифинге в медиацентре Украина-Одесса директор департамента экологии и природных ресурсов областной государственной администрации Петр Буланович, когда температура повысится до 32-33 градусов, произойдет снижение уровня кислорода в морской воде. По его словам, из-за этого начнется цветение водорослей и мор. Чиновник уточнил, что из-за значительного опреснения морской воды погибнет зоопланктон – кормовая база рыбы, которая для поиска новой пищи отойдет от Одесского пролива.

"Соответствующее следствие – ухудшение уровня количества биоразнообразия водных ресурсов. То есть, произошла техногенная катастрофа, как минимум европейского масштаба, которая искусственно создана и уже привела к определенным последствиям экологического состояния водных ресурсов Черного моря и всего, что в нем находится", – сказал глава департамента.

В то же время одесские специалисты успели закрыть шлюзы к двум соленым лиманам региона – Куяльницкому и Тилигульскому. Поэтому по состоянию на сегодня качество воды в них в норме. По данным Булановича, также боновыми заграждениями перекрыты входы в три порта – Одесский, "Южный" и "Черноморск", чтобы предупредить попадание в их акваторию мусора и мин, которые дрейфуют вместе с различными обломками.

Как отметил специалист, пиковая нагрузка на морскую экосистему происходила 8-11 июня, но, хотя залповых сбросов пока нет, пресная вода еще "делает свое дело".

По словам представителя Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Николая Слизовского, работники учреждения для исследований отбирают морскую воду в трех точках: в Одессе – на пляже "Ланжерон" и 16-й станции Большого Фонтана, и в районе населенного пункта Новая Дофиновка.

"Когда был пик загрязнения, наблюдалось значительное превышение по показателю "зависшие вещества" – в 10-15 раз. В воде были обнаружены нефтепродукты – превышение в 6 раз, аммонийный азот и резкое опреснение воды", – рассказал он.

В частности, в пиковые дни соленость моря в Одесской акватории составляла 2,5 промилле при минимальной границе, которая свойственна Черному морю, – 12 промилле.

"То есть, соленость значительно уменьшена, что бесспорно негативно повлияет на биоресурсы. По последним данным, наблюдается некоторая стабилизация показателей – уже 4,5 промилле солености, по повышению железа, а нефтепродуктов пока не обнаружено", – уверяет представитель инспекции.

В частности, сейчас в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение железа в 4,8 раза, соленость ниже нормы в 2,7 раза. В пробах, отобранных на 16-й станции Большого Фонтана, зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,8 раза, железа – в 5,2 раза, соленость ниже нормы почти втрое.

Сколько еще будет прибывать пресная вода, специалисты не знают. По их словам, Днепровско-Бугский лиман (расположен на Николаевщине и Херсонщине), который соединяется с Черным морем, имеет узкую горловую часть. В настоящее время эта часть устья загромождена. Поэтому приблизительные сроки "вытекания" в море пресной воды станут известны после устранения этих "пробок".

Подрыв Каховской ГЭС: последствия

6 июня российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате теракта начался неконтролируемый спуск воды – затопило десятки населенных пунктов. Уже известно о по меньшей мере 10 погибших и почти полсотни пропавших без вести лиц, среди которых дети. При этом, власти не располагают информацией о последствиях подрыва россиянами ГЭС на временно оккупированной территории.

Кроме того, специалисты сообщили, что из-за российского теракта произошло значительное опреснение Черного моря в акватории Одессы. В то же время, по данным Минагрополитики, в Херсонской области уже подтверждено подтопление около 1300 га сельскохозяйственных угодий. Уйти под воду могут еще 25 тысяч гектаров.

Также аграрии прогнозируют, что херсонские арбузы и помидоры исчезнут на долгие годы. Тот урожай арбузов, который могли бы собрать в этом году, – полностью уничтожен.

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