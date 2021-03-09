Группа туристов во время экскурсии в проливе Жерлаш в Антарктиде засняли, как пингвин спасся от голодных косаток, запрыгнув в лодку к людям.
Читайте такжеВ Австралии огромный крокодил вылез на пляж и на глазах у девушки съел двух акул (видео)Видео опубликовало издание Daily Mail.
На видео видно, как пингвина преследует несколько косаток. Чтобы спастись от них, он решается запрыгнуть в лодку к туристам.
Первая попытка была неудачной, пингвин соскользнул в воду. Но со второго раза и с помощью одного из туристов ему все же удалось попасть в лодку.
После этого пингвин проплыл в лодке еще какое-то время и, как только почувствовал себя в безопасности, выпрыгнул.
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