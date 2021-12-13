Согласно документу, в течение двух лет Украина должна полностью отказаться от использования пакетов из тонкого и сверхтонкого пластика.

Переход на производство биоразлагаемых пакетов не спасет экологию. По крайней мере до тех пор, пока в Украине не будет создана разветвленная сеть промышленной переработки биорастворимого пластика, а население не научится сортировать бытовой мусор.

Об этом на своей странице в Facebook пишет лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова, комментируя закон Украины "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который начал действовать 10 декабря 2021 года.

Читайте такжеКабмин до конца недели должен утвердить цены на пластиковые пакеты: сколько могут стоитьСогласно документу, в течение двух лет Украина должна полностью отказаться от использования пакетов из тонкого и сверхтонкого пластика. Сейчас начался первый этап ограничения: все пакеты стали платными в продовольственных магазинах. На втором этапе, с марта 2022 года, тонкие и сверхтонкие пакеты совсем исчезнут из продажи. Исключение - пакеты для мяса, рыбы и сыпучих продуктов. Наконец, с 1 января 2023 года пластиковые пакеты из первичного полиэтилена должны вовсе исчезнуть из продажи. За их распространение грозят огромные штрафы. Таким образом государство решило бороться с загрязнением окружающей среды.

"Лично я полностью согласна с необходимостью постепенного отказа страны от изделий из пластика, который не поддается переработке. Но, на мой взгляд, власть должна предложить людям хоть какую-то альтернативу уже сегодня, а не когда-то потом. К тому же специалисты и промышленники говорят, что предложенный переход на производство биорастворимых пакетов не спасет экологию. По крайней мере до тех пор, пока в Украине не будет создана разветвленная сеть промышленной переработки биорастворимого пластика, а население не научится сортировать бытовой мусор", — говорит Ирина Суслова.

Она добавила, что биоразлагаемые пакеты действительно растворяются в отличие от пакетов из первичного пластика. Но для этого нужно создать соответствующие технологические условия. Без вмешательства человека, в естественных условиях такие пакеты будут растворяться от 2 до 3 лет.

"Для преодоления проблемы загрязнения окружающей среды пластиком одного закона мало. Украине нужно создать целую инфраструктуру по переработке вторичного сырья, в том числе — изделий из биорастворимой сырья. Во-вторых, нужно воспитать культуру украинцев по сортировке бытового мусора. В противном случае решить проблему нам не удастся", — отметила Ирина Суслова.

Автор: Григорий Бондарь