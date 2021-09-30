Обновление агломашины поможет ещё более снизить уровень загрязнения атмосферы.

На Днепровском коксохимическом заводе (ДКХЗ) проводят капитальный ремонт агломашины, на этот проект "Метинвест" выделил 80 млн грн.

Отмечается, что на агломашине заменят некоторое оборудование и отремонтируют несущие металлоконструкции. Это существенно снизит энергозатраты и позволит увеличить производство агломерата на 550 тонн в сутки.

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Обновление агломашины поможет дополнительно снизить уровень загрязнения атмосферы. Современное оборудование позволит локализовать большую часть пылевых выбросов.

Как рассказал директор "ДКХЗ. Металлургическое производство" Александр Подкорытов, на предприятии запланирован ряд инвестиционных проектов по капитальным ремонтам и модернизации мощностей. Это, по его словам, обеспечит стабильную работу, наращивание объемов производства и выпуск востребованной на рынке качественной металлопродукции.

"Мы заинтересованы в снижении влияния производства на окружающую среду", – отметил Подкорытов.

Автор: Григорий Бондарь