На месте Каховского водохранилища появились 'вьетнамские джунгли': почему там сложно воевать

Высокая трава и густые заросли создают смертельную угрозу – мины.

После подрыва российскими войсками Каховской ГЭС территория бывшего водохранилища претерпела кардинальные изменения. Как пишет"Суспильне", там, где раньше был огромный водоем, теперь сформировался сложный и почти непредсказуемый ландшафт: песчаные участки чередуются с болотами, а на бывшем дне водоема стремительно разрастается густая растительность.

Сегодня здесь насчитывается более 300 видов растений, которые образовали километры густого леса и непроходимых ивовых зарослей. Местами заросли настолько густые, что в них легко заблудиться. Именно поэтому военные сравнивают эту местность с джунглями Вьетнама.

Но главная особенность "Каховских джунглей" заключается не только в том, что природа за несколько лет изменила ландшафт. Новые условия непосредственно повлияли на характер боевых действий.

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Дроны почти ничего не видят, бронетехника не проходит

Густая растительность и высокий камыш сформировали над бывшим дном водоема плотный природный навес. Из-за этого дневная аэроразведка стала значительно менее эффективной: беспилотникам сложно заметить передвижение людей и техники под кронами деревьев.

Поэтому военным приходится использовать тепловизионную технику или обнаруживать противника уже на очень короткой дистанции.

Не менее серьезной проблемой стал сам рельеф. Пески, болота и участки с водой фактически исключают возможность использования тяжелой бронетехники. Из-за этого доставлять провиант и эвакуировать раненых часто приходится пешком.

Сложность местности усугубляется еще и чрезвычайно низкой видимостью. Кое-где она составляет всего несколько метров.

Вместо окопной войны – ближние бои

В таких условиях традиционная окопная война практически невозможна. Обустроить полноценные позиции чрезвычайно сложно: при попытке вырыть окоп или блиндаж под ногами почти сразу может появиться вода.

Высокая трава и густые заросли создают еще одну смертельную проблему – мины. Из-за густой растительности их чрезвычайно трудно обнаруживать и обезвреживать.

Поэтому боевые действия здесь все больше зависят от небольших пехотных групп. Из-за ограниченной видимости военные могут буквально не видеть противника до последнего момента, а затем неожиданно столкнуться с ним на расстоянии нескольких метров.

Таким образом, ландшафт, образовавшийся после исчезновения Каховского водохранилища, фактически установил новые правила ведения боя.

Там, где еще несколько лет назад была вода, теперь – густые леса, болота, пески и заросли, которые скрывают людей, технику и мины. "Каховские джунгли" стали не просто новой природной зоной, а одним из самых сложных типов местности для военных.

Каховское водохранилище – главные новости

Напомним, на месте Каховского водохранилища, которое россияне уничтожили летом 2023 года, формируется огромная природная территория площадью около 215 тысяч гектаров. По словам ученых, она может получить статус крупнейшего природно-заповедного массива Украины.

В частности, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Иван Мойсиенко отметил, что особенность этой территории заключается в том, что, в отличие от многих других крупных природоохранных объектов, здесь практически нет населенных пунктов и сельскохозяйственных земель. Речь идет о сугубо природной территории.

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