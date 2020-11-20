В Херсонской области строят "квартиры" для аистов
В селе Федоровка Херсонской области решили обустроить жилье для аистов, которые облюбовали здешние электроопоры.
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Отмечается, что крестьяне придумали взять гнезда в каркасы и закрепить их на столбах.
«Когда птицы улетели на Юг, взялись чинить конструкции на высоте. О помощи попросили спасателей. Те подняли металлические каркасы с помощью автоподъемника и закрепили на верхушках электроопор», – говорится в сюжете.
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