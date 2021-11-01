По словам президента, Крымский полуостров с его уникальными флорой и фауной Россия превратила в свою военно-морскую базу, а на оккупированной части Донбасса сейчас наблюдается затопление шахт, деградация почвы и нехватка питьевой воды.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал оккупированные Россией Крым и Донбасс двумя экобомбами в центре Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время выступления на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания).

"Чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то - это просто слова. И по экологическим соглашениям, и по тем, что не касаются окружающей среды. В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса", - отметил он.

По словам президента, Крымский полуостров с его уникальными флорой и фауной Россия превратила в свою военно-морскую базу, а на оккупированной части Донбасса сейчас наблюдается затопление шахт, деградация почвы и нехватка питьевой воды.

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"И все это сейчас. Это общая угроза для всего мира. У нас время беды, где бы она ни случилась, касается абсолютно всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки стран мира", - подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar на Донбассе. По словам главы государства, Украина и дальше будет применять БПЛА для своей защиты.

Как известно, Россия начала агрессию против Украины весной 2014 года, проведя сначала в Крыму, а затем на части Донбасса "референдумы". Впоследствии на востоке были развязаны боевые действия, который РФ продолжает вести против Украины до сих пор.

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Автор: Антонина Доломанжи