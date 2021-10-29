По словам главы государства, Украина и дальше будет применять беспилотные летательные аппараты для своей защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar.

Как сообщается на сайте президента, во время общения со СМИ в Одессе Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины используют имеющееся у них вооружение лишь для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе со стороны противника.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем", - подчеркнул он.

Президент уточнил, что украинские военные отвечают противнику согласно договоренностям по режиму прекращения огня.

Читайте такжеBayraktar уже полгода на боевом дежурстве и готовы атаковать"Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что и беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.

Как сообщал УНИАН, 26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Украинские военные впервые на Донбассе против артиллерии российских наемников вынуждены были применить беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

В Министерстве иностранных дел Германии 27 октября заявили об обеспокоенности из-за усиления боевых действий на Донбассе и о применении украинскими Вооруженными силами беспилотника Bayraktar.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление, что в МИД Германии отреагировали на применение российскими оккупантами запрещенных Минскими договоренностями гаубиц, которые должны быть отведены на определенные расстояния от линии разграничения.

Bayraktar - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА. Bayraktar TB2 с 4-я ракетами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления до 150 км.

В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из 6 дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долл. А в сентябре 2021 был заключен контракт на покупку или совместную сборку еще 48 дронов.

Автор: Антонина Доломанжи