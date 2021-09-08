Новые правила вступят в силу к сентябрю 2022 года.

Власти Ирландии запретят продавать загрязняющие виды твердого топлива. Новые правила вступят в силу к сентябрю 2022 года.

Об этом сообщает BBC.

Министр окружающей среды Имон Райан, который является представителем Партии зеленых, отметил, что у поставщиков такого топлива есть время для внесения изменений в свою работу. Таким образом, Ирландия станет страной с низким уровнем выбросов.

С 2022 года разрешат продавать топливо, которое выделяет менее 10 граммов дыма в час при сжигании, в том числе и промышленное твердое топливо, и торфяные брикеты. Уже к 2025 году этот показатель снизят до 5 граммов.

Читайте такжеВ медвежьем приюте возле Львова появилась новая жительница (видео)Кроме того, в два раза сократят допустимое содержание серы для всех видов топлива.

Новые правила будут распространяться и на древесину. Такое сырье для отопления должно иметь уровень влажности от 25% и меньше, а за четыре года этот показатель снизят до 20%.

На сегодняшний день продавать дымный уголь запрещено в 42 городах Ирландии, но в других городах такого запрета нет.

Как ранее сообщал УНИАН, в эстонском городе Тарту будут курсировать беспилотные микроавтобусы, которые работают на водородном топливе. Компактные автобусы рассчитаны на 6 пассажиров и являются экологически чистыми.

Автор: Анастасия Горбачева