Бывший владелец назвал эту сделку осуществлением мечты.

В Ирландии семимесячного ягненка продали на аукционе за 44 тысячи евро. Это рекордная цена ягненка в стране.

Об этом пишет BBC.

Предыдущий рекорд - 38 тысяч евро за барана. Теперь ягненок породы суффолк стал самым дорогим бараном страны.

У селекционера округа Донегал Ричарда Томпсона его купил консорциум фермеров Северной Ирландии.

Читайте такжеВ Британии зрелищно взорвали 90-метровые башни старой ТЭЦ (видео)Бывший владелец назвал эту продажу осуществлением мечты.

По его словам, такие деньги за ягненка предлагают один раз в жизни.

"Он был тем, что все искали, все пытались разводить. У него была другая кровная линия", - пояснил журналистам Томпсон.

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Автор: Людмила Жерновская