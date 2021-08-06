Он стал самым дорогим бараном Ирландии / Скриншот
В Ирландии семимесячного ягненка продали на аукционе за 44 тысячи евро. Это рекордная цена ягненка в стране.
Об этом пишет BBC.
Предыдущий рекорд - 38 тысяч евро за барана. Теперь ягненок породы суффолк стал самым дорогим бараном страны.
У селекционера округа Донегал Ричарда Томпсона его купил консорциум фермеров Северной Ирландии.
Читайте такжеВ Британии зрелищно взорвали 90-метровые башни старой ТЭЦ (видео)Бывший владелец назвал эту продажу осуществлением мечты.
По его словам, такие деньги за ягненка предлагают один раз в жизни.
"Он был тем, что все искали, все пытались разводить. У него была другая кровная линия", - пояснил журналистам Томпсон.