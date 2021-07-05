Во время движения микроавтобус на водородном топливе выделяет в атмосферу только водяные испарения и тепловую энергию.

В эстонском городе Тарту с сегодняшнего дня будут курсировать беспилотные микроавтобусы, которые работают на водородном топливе.

Компактные автобусы рассчитаны на 6 пассажиров и являются экологически чистыми, говорится в сюжете ТСН.

Пока этот транспорт будет работать в тестовом режиме. В Эстонии эти автобусы называют транспортом последнего километра, ведь они будут развозить людей от крупных транспортных узлов в отдаленные районы.

Беспилотный автобус разработала компания Auve Tech совместно с Тартуским университетом.

Он управляется дистанционно с помощью операторов в едином центре, сообщается на сайте университета.

Гендиректор Auve Tech Йоханес Мосс считает использование водородного транспорта важным для окружающей среды, поскольку является экологически чистой заменой частным автомобилям.

Во время движения микроавтобус на водородном топливе выделяет в атмосферу только водяные испарения и тепловую энергию.

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Автор: Александр Топчий