По словам синоптика, вода в мировом океане еще никогда не была настолько теплой.

Синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк рассказала, что глобальное потепление никому не пойдет на пользу. По ее словам, низменные прибрежные территории юга Украины также могут уйти под воду, речь идет о почти одном миллионе гектаров территории. Об этом она сказала в интервью "Телеграфу".

"Это поселки, туристические зоны, объекты инфраструктуры и различного типа хозяйствования, заповедники и экологически опасные объекты. В Украине есть исследователи, которые занимались этим вопросом. Когда это произойдет, будет зависеть от темпов глобального потепления. А они уже превосходят ожидания десятилетней давности. Вероятно, мы этого не застанем, а наши дети и внуки, вполне возможно, станут свидетелями этих изменений", - подчеркнула Палагнюк.

Она отметила, что 2023 год побил все рекорды, ведь стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

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"Средняя глобальная температура повысилась за 1,45 °С. Хочу напомнить, что в 2015-м страны-подписанты Парижского соглашения, и Украина в том числе, договорились сократить выбросы парниковых газов, чтобы не допустить повышения глобальной температуры более чем на 1,5 °С. Цель была поставлена до 2030 года. Очевидно, в 2024-м мы имеем все шансы перейти этот порог", - отметила синоптик.

Палагнюк подчеркнула, если глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым.

""Ну и что, - скажете вы, - будем выращивать бананы". А вот и нет. Глобальное потепление и изменение климата - это не про экзотические фрукты на Полесье. Это о сильной жаре, затяжных засухах, лесных пожарах, чрезвычайных ливнях, наводнениях и потопах. А вместе с этим - дефицит воды и пищи, климатические беженцы", - предостерегла специалист.

По ее словам, людям следует воспринимать изменение климата, как стихийное бедствие и адекватно на это реагировать.

"Вода в мировом океане еще никогда не была такой теплой, а из-за таяния ледников ее уровень никогда не был таким высоким. Морской лед на полюсах тает с небывалой скоростью, а он чрезвычайно важен для климата, потому что бережет от таяния материковые ледники. Когда начнут таять и они, уровень океана поднимется еще выше и под воду будет попадать все больше низменных территорий материков", - отметила она.

Глобальное потепление: последние новости

Как писал УНИАН, недавно в климатическом докладе ООН предупредили о "красной тревоге" о необходимости действий в борьбе с изменением климата, ведь в 2023 году экстремальные погодные явления "зашкаливали".

Также сообщалось, что Северный Ледовитый океан может остаться без льда уже в ближайшие годы, а именно на десять лет раньше, чем это прогнозировалось. По словам исследователей, ключевой причиной исчезновения морского льда являются выбросы парниковых газов.

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