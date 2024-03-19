Согласно ежегодному отчету, некоторые последствия изменения климата будут "катастрофическими для цивилизации", если не принять срочных мер.

Согласно новому докладу, целью которого является послать миру "красный сигнал тревоги" о необходимости действий по борьбе с изменением климата, в 2023 году экстремальные погодные явления были "зашкаливающими".

По словам ученых-климатологов Организации Объединенных Наций, в прошлом году глобальные температуры "с явным отрывом" побили рекорды пишет Sky News.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила в своем ежегодном отчете, что воздух и океан были самыми теплыми за всю историю в 2023 году, при этом были побиты рекорды как по повышению уровня моря, так и по отступлению ледников и антарктического льда.

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Волны тепла, наводнения, засухи, лесные пожары и быстро усиливающиеся тропические циклоны вызвали "страдания и хаос, перевернув повседневную жизнь миллионов людей и нанеся многомиллиардные экономические потери", добавляет ВМО в своем докладе "Состояние глобального климата".

Но ВМО также заявила, что быстрое внедрение возобновляемых источников энергии дает "проблесок надежды" на то, что худших последствий глобального потепления можно избежать.

Согласно отчету, в прошлом году глобальная средняя приземная температура достигла 1,45°C выше доиндустриального уровня, что чуть ниже порога в 1,5°C, который, по мнению ученых, приведет к ускорению климатического хаоса.

Температура была немного повышена (и временно) в результате естественного явления погоды Эль-Ниньо над Тихим океаном, но она все же побила предыдущий рекорд в 1,29°С, установленный в 2016 году.

Селеста Сауло, генеральный секретарь ВМО, заявила: "Сообщество ВМО бьет тревогу по всему миру. Изменение климата – это нечто большее, чем просто температура. То, чему мы стали свидетелями в 2023 году, особенно в связи с беспрецедентным потеплением океана, отступлением ледников и потерей морского льда в Антарктике, вызывает особую обеспокоенность".

В какой-то момент года более 90% мирового океана были охвачены морской волной тепла, при этом ожидается серьезное воздействие на коралловые рифы, которые являются жизненно важными рассадниками морской жизни.

Ледники испытали сильное таяние, особенно в Северной Америке и Европе. Жители Швейцарских Альп всего за два года потеряли около 10% своего льда.

А площадь льда, покрывающего прибрежное море Антарктиды, сократилась на площадь, эквивалентную площади Франции и Германии, по сравнению с предыдущим рекордом, установленным в 2022 году.

Таяние льдов и расширение океанов от жары привели к повышению уровня моря. Темпы роста за последние 10 лет увеличились более чем вдвое по сравнению с десятилетием между 1993 и 2002 годами.

Профессор Джонатан Бамбер, директор Бристольского гляциологического центра Бристольского университета, сказал: "Повышение уровня моря является одним из наиболее пагубных и неизбежных последствий глобального потепления.Наши собственные исследования показывают, что, если выбросы парниковых газов не уменьшатся, существует небольшая вероятность того, что к 2100 году мы можем столкнуться с увеличением выбросов на два метра. Это было бы поистине катастрофой для цивилизации, способной привести к перемещению около десятой части населения планеты".

Экстремальные погодные явления снова стали особенностью года.

Тропический циклон Мокко в мае был одним из самых сильных, когда-либо наблюдавшихся в Бенгальском заливе: 1,7 миллиона человек бежали в безопасное место. В Южной Европе и Северной Африке в июле наблюдалась сильная жара: в Агадире в Марокко температура достигла 50,4°C. А сезон лесных пожаров в Канаде был худшим за всю историю: было уничтожено почти 15 миллионов гектаров леса.

Однако в докладе отмечается, что не все еще потеряно.

Внедрение возобновляемых источников энергии в 2023 году вырастет на 50%, или 510 ГВт, что станет самым быстрым увеличением мощности за два десятилетия.

ВМО с оптимизмом смотрит на то, что цель чистой энергетики, поставленная на COP28, по утроению возобновляемых источников энергии к 2030 году, вполне достижима.

Профессор Кэмерон Хепберн, экономист-эколог из Оксфордского университета, сказал: "Возобновляемые источники энергии в сочетании с хранением энергии дают человечеству лучшую надежду на сокращение выбросов до безопасного уровня. Чем быстрее мы перейдем к их использованию, тем больше денег мы сэкономим мировой экономике, одновременно изолируя себя от разрушительного воздействия нестабильных рынков ископаемого топлива. Резкие выводы ВМО должны предоставить политикам все необходимые стимулы для удвоения инвестиций в возобновляемые источники энергии".

Глобальное потепление - последние новости

Ученые нашли четыре ранее неизвестные колонии императорских пингвинов в Антарктиде. Но поводом для особой радости ученых это открытие не стало, ведь оно проиллюстрировало драматические изменения в привычном образе жизни этих птиц, страдающих от глобального потепления.

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