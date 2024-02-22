40 лет назад здесь успешно провели зимнюю Олимпиаду, а сегодня вынуждены отменять международные соревнования из-за отсутствия снега.

Глобальное потепление, похоже, уничтожает еще один популярный горнолыжный курорт в Европе. Грязь вместо снега сегодня наблюдается на горе Белашница, что недалеко от города Сараево в Боснии, пишет Independent.

"Я была удивлена, когда увидела эту грязь. Это отличается от того, что было в прошлом году. Это, вероятно, из-за изменения климата", - рассказала журналистам туристка из Нидерландов Аида Дедич.

Белашница известна как один из самых дешевых горнолыжных курортов Европы. После довольно теплого декабря лыжники могли наслаждаться несколькими неделями холодной погоды и снега в январе. Но в феврале в Боснию пришло потепление.

"Снега, к сожалению, нет. Мы сделали бронирование раньше, но не хотели отказываться, потому что дети с нетерпением ждали этого", — рассказал хорватский турист Денис.

40 лет назад, в 1984 году, Сараево принимало зимние Олимпийские игры. Но в этом году организаторам пришлось отменить женский лыжный кубок Европы "Супергигант", который должен был состояться на прошлой неделе на 2067-метровой горе Белашница – на ней не было снега. Не спасают даже специальные "снежные пушки".

К сожалению, Белашница - далеко не единственный горнолыжный курорт Европы, пострадавший от глобального потепления. В январе популярный курорт на горе Терминилло в центральной Италии тоже остался без туристов, а местный бизнес и жители – без заработка.

"Для горнолыжного комплекса не хватает важной детали: снега", - посетовал Винченцо Реньини, президент компании, которая управляет местным транспортом и горнолыжными подъемниками.

Глобальное потепление в Европе

Как писал УНИАН, небольшой горнолыжный курорт La Sambuy во Французских Альпах навсегда прекратил работу из-за глобального потепления. По словам мэра одноименного городка Ла-Самбуи Жака Далекса, на курорте "раньше был снег практически с 1 декабря по 30 марта". Но в сезоне 2022/23 было всего четыре недели снега, "и даже тогда снега было немного".

Также мы рассказывали, что самая высокая вершина Западной Европы, гора Монблан, за последние два года потеряла в высоте более двух метров. А все из-за глобального потепления, которое постепенно "съедает" ледяную вершину горы.

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