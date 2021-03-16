Высокая частота недавних засух в Европе была беспрецедентной даже по сравнению с серьезными историческими засухами, такими как засуха эпохи Возрождения в начале 16 века.

Исследования показывают, что серия сильнейших засух и потепления в Европе с 2014 года является самой экстремальной за более чем 2000 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, в ходе исследования были изучены годичные кольца деревьев, датируемых временами Римской империей.

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Для сравнения было проанализировано 27000 годичных колец 147 дубов. Для этого использовались живые дубы прошлого столетия, древесина старых построек, например церквей, средневековый дуб, который хранился в речных отложениях или в гравийных ложах, а также древесина, которая использовалась для строительства колодцев во времена Римской империи.

Ученые заявили, что глобальное потепление было наиболее вероятной причиной недавнего повышения экстремальной жары.

По словам исследователей, волны тепла имели разрушительные последствия, вызывая раннюю смерть тысяч людей, уничтожая посевы и провоцируя лесные пожары.

Исследование показало, что высокая частота недавних засух в Европе была беспрецедентной даже по сравнению с серьезными историческими засухами, такими как засуха эпохи Возрождения в начале 16 века.

Ученые-климатологи прогнозируют в будущем более экстремальные и более частые волны тепла и засухи.

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Перевод: Екатерина Лиманская