В Берлинском зоопарке в возрасте 37 лет умерла самая старая белая медведица в Европе.

Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Медведица Катюша страдала сердечным заболеванием в течение нескольких лет. 24 декабря хранители зоопарка нашли ее безжизненное тело в вольере.

Катюша родилась в 1984 году в зоопарке Карлсруэ и приехала в столицу, когда ей было около года. Собственного потомства у нее не было.

Читайте такжеВ Чернобыле в стаде одичавших коров появился новый лидер: он "подвинул" подслеповатого предшественника (фоторепортаж)Отмечается, что белые медведи в естественной среде обитания живут максимум от 25 до 30 лет.

"Мы, конечно, очень внимательно наблюдали за ней в течение последних нескольких лет. Благодаря оптимальному ветеринарному уходу и ежедневному лечению Катюша дожила до такого величавого возраста белого медведя. На свой последний день рождения в ноябре она даже съела полный рыбный пирог", - рассказал директор зоопарка Андреас Кнерий.

Отмечается, что с 2015 года белый медведь занесен в Красный список Международного союза охраны природы как "находящийся под угрозой исчезновения", его популяция оценивается примерно в 26 тысяч особей.

Ранее сообщалось, что в румынских Карпатах украинские туристы пострадали, убегая от медведицы, которая испугалась взрывов петард.

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