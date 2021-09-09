Коммунальщики из-за инцидента обратились в полицию.

В столице ради рекламных бордов спилили верхушки деревьев.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Киев без цензуры", также эту информацию подтверждают столичные коммунальщики.

"В Днепровском районе спиливают деревья перед билбордами, чтобы было лучше видно рекламу", - говорится в сообщении.

В КО "Киевзеленстрой" сообщили, что инцидент произошел ночью на бульваре Перова, 18. Всего были спилены три дерева.

"Утром 8 сентября работники КП УЗН Днепровского района обнаружили голые стволы, вместо взрослых кленов. На место преступления была вызвана полиция", - сообщили коммунальщики, обнародовав фото вандализма.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаеве работники дорожной службы во время ремонта покрытия закатали в асфальт аллею с деревьями. В комментариях николаевцы возмутились действиями дорожников. Кто-то в шутку предложил в ответ "закатать их в асфальт".

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Автор: Юрий Годован