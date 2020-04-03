Тысячи черепах воспользовались карантином в Индии и оккупировали все побережье (фото)

Земноводные отложили более 90 миллионов яиц.

Тысячи морских черепах вышли на нерест на опустевшие пляжи штата Одиши в Индии, пока страна борется с пандемией Covid-19.

Об этом пишет Правительственный курьер.

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Редкое в последние годы явление жители восточного региона Индии зафиксировали на фото.

Сотни тысяч оливковых черепах сошли на берег, чтобы за несколько дней построить гнезда и отложить в них яйца. Отмечается, что ранее это было проблемой, ведь нересту препятствовали толпы туристов. Кроме того, яйца морских черепах являются мишенью браконьеров.

По словам экспертов, земноводные отложили более 90 миллионов яиц.

Как сообщал УНИАН, на юге Филиппин прибрежные воды пляжей наводнили тысячи розовых (томатных) медуз из-за отсутствия туристов в связи с коронавирусом и карантином.