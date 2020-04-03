Из-за отсутствия туристов воды пляжей на Филиппинах заполонили томатные медузы (фото, видео)

Изменение климата может также увеличить популяцию медуз.

На юге Филиппин прибрежные воды пляжей заполонили тысячи розовых (томатных) медуз из-за отсутствия туристов в связи с коронавирусом и каранатином.

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Такое яркое и необычное зрелище снял на видео морской биолог Шелдон Рей Боко из австралийского Университета Гриффита, сообщает ТСН со ссылкой на Newsweek. В своем "Твиттере" он написал, что томатные медузы Crambione cf. Mastigophora заполонили пляжи Коронг Коронг в муниципалитете Эль-Нидо, на севере Палавана.

Обычно медузы появляются в местных водах в конце января или в феврале, однако из-за сочетания разных природных факторов в этом году медузы появились у острова только в марте.

Как сообщили в Департаменте окружающей среды и природных ресурсов Филиппин, медуз регулярно приносит в залив Коронг Коронг океаническое течение. А поскольку местные жители сидят по домам на карантине, животные остались нетронутыми и стали процветать у пустых пляжей.

Также одной из причин "цветения" медуз могло быть и изменения климата, поскольку медузы лучше размножаются в водах с более низким уровнем кислорода, а чрезмерный вылов рыбы только помогает им избавиться от конкурентов за пищу и от потенциальных врагов.

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato 🍅 jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines 🇵🇭

🎥 Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy — Sheldon Rey Boco (@SheldonRey) March 28, 2020

Так, в прошлом месяце тысячи медуз Crambione mastigophora вымыло на пляж острова Лабуан, недалеко от Борнео.

Как сообщает издание, в 2007 году масштабное "цветение" зарегистрировали в Ирландии. В тот год лиловые медузы вызвали удушье у более чем 100 тыс. лососей. А в 1999 году с острова Лусон на Филиппинах вывезли 50 грузовиков с медузами, когда по всему острову из-за них отключилось электричество. По данным властей, медуз засосало в механизмы электростанции, расположенной недалеко от столицы Филиппин - Манилы.