В лесах Киева начинается "сезон тишины": что запрещено

В период с 1 апреля по 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства.

С 1 апреля в городских лесах начинается «сезон тишины» с целью сохранения популяции диких животных.

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Как сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации, в период с 1 апреля по 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства.

«Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивая рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в наших лесах», - говорится в сообщении.

Запрещаются мероприятия: санитарные рубки леса; стрельба; взрывные работы; фейерверки; проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах; использование моторных маломерных судов.

«Лица, нарушившие требования в данный период, будут привлечены к ответственности согласно статье 87 КУоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа от тридцати до пятидесяти, а на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти, необлагаемых минимумов доходов граждан», - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.

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