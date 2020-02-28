Грета Тунберг выступила в Бристоле на многотысячном климатическом протесте (фото, видео)

Во время ее выступления тысячи людей скандировали: «Грета! Грета!».

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг выступила на Bristol Youth Strike 4 Climate (Великобритания), собрав вокруг себя около 25 тысяч человек.

Об этом сообщает The Guardian.

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«Нас предали люди во власти, и они подвели нас, но мы не отступим», – заявила девушка.

Во время ее выступления тысячи людей скандировали: «Грета! Грета!».

«... Это чрезвычайная ситуация. Люди уже страдают и умирают из-за последствий климатических и экологических чрезвычайных ситуаций, и это будет только ухудшаться. Однако эту проблему полностью игнорируют политики, СМИ и те, у кого есть власть», – сказала Грета.

Тунберг добавила, что политики «ничего не делают, чтобы остановить этот кризис, несмотря на красивые слова и обещания». При этом мировые лидеры ведут себя как дети, «поэтому ответственность падает на нас».

«Вот взгляните на Бристоль. На прошлой неделе планы по расширению аэропорта были отменены благодаря, в частности, активистам. И конечно этого недостаточно, но это показывает, что активизм работает и это имеет значение», – отметила Грета.

Как сообщал УНИАН, ученые международной сети SecNet констатировали, что драматические изменения климата и экосистем за последние полвека произошли в Евразийской Арктике и Сибири. Это грозит человечеству серьезными потрясениями, вплоть до массового голода.