В арктическом заполярье средняя температура за 50 лет выросла почти на четыре градуса – ученые

Климат Сибири и Арктики стремительно меняется.

Ученые международной сети SecNet констатировали, что наиболее драматичные изменения климата и экосистем за последние полвека произошли в Евразийской Арктике и Сибири. Это грозит человечеству серьезными потрясениями, вплоть до массового голода.

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Как сообщает Naked Science, результаты исследования SecNet опубликованы в журнале Ambio (Q1), издаваемом Шведской академией наук. Авторами статьи выступили 16 ученых из России, Норвегии, Великобритании, Финляндии и других стран, входящих в SecNet.

В совместной работе они представили результаты, собранные в ходе исследований на нескольких десятках станций, расположенных в Сибири и Арктике.

«В Сибири и Субарктике антропогенные факторы изменения окружающей среды, такие как миграция, индустриализация и урбанизация, добавляются к климатическим изменениям в природной среде – потеплению атмосферы, таянию вечной мерзлоты, сокращению площади ледников, — отмечает один из авторов статьи, научный руководитель сети SecNet, профессор Университета Шеффилда и ТГУ Терри Каллаган.

По его словам, все это влечет за собой увеличение частоты экстремальных явлений, ранее нехарактерных для Сибири и Арктики. Участились тундровые пожары, которые ранее были большой редкостью. В Сибири начали фиксировать торнадо, стало больше экстремально сухих и влажных периодов.

Авторы пришли к выводу, что самой «горячей» точкой стал циркумполярный (находящийся за полярным кругом) север. Так, запись среднегодовой температуры со станции «Остров Диксон», показывает, что за последние 50 лет (1968-2017 годы) здесь произошло повышение среднегодовой температуры почти на 4 градуса.

Трансформация климата влечет за собой изменение окружающей среды, что сильно сказывается на жизни коренного населения и вносит коррективы в их привычный жизненный уклад.К примеру, оленеводы отмечают позднее установление снежного покрова, что приводит к ухудшению кормовой базы (вымерзанию ягеля).

Авторы настаивают на необходимости дальнейших исследований и выработки механизма адаптации человечества к глобальному потеплению. В противном случае уже в скором времени человечество может столкнуться с социально-экономическими потрясениями. Одним из первых может стать голод.

Ранее сообщалось, что минувшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) начиная с 1880 года.